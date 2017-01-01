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Rektör Çakar Paşaormanı İlkokulu Kütüphanesinin açılışına katıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Fenerbahçeliler Topluluğu başta olmak üzere sponsor firma ve kurumların desteğiyle yenilenen Paşa Ormanı İlkokulu Kütüphanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Düzce Üniversitesi öğrencileri Senanur Karageyik, Furkan Yaman, Yağmur Zaim ve Furkan Gönüleri'nin yer aldığı Fenerbahçeliler Topluluğu ile sponsor firma ve kurumların desteği neticesinde Paşaormanı İlkokulu Kütüphanesi'nin fiziki mekanı yenilendi. Yeni kitaplar, kırtasiye malzemeleri ve zeka oyunlarıyla süslenen kütüphane yeni bir görünüme kavuştu.

Programda; Fenerbahçeliler Derneği Düzce Şube Başkanı Selahattin Kudu, Okul Müdürü Tuncay Madak, Doç. Dr. Murat Genç, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar birer konuşma gerçekleştirdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle devam eden programda, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve davetli konuklar, yenilenen kütüphaneyi ziyaret ederek bu anlamlı çalışmaya destek olan Düzce Üniversitesi Fenerbahçeliler Topluluğu üyeleri ile kişi, kurum ve firmalara teşekkür etti.

(AY)



17.05.2017 18:10:15 TSI

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