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Tarım ilçe müdürü çiftçileri hastalıklar konusunda uyardı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Sungurlu İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, yapılan kontroller sonucunda buğdayda semptoria yaprak lekesi hastalığına rastlandığını belirterek çiftçileri uyardı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan İlçe Müdürü Hicabi Berişbek, "Hastalığın ilk belirtisi yaprak üzerinde damarlar ile sınırlandırılmış küçük, düzensiz kırmızı- kahverengi lekeler şeklinde kendini gösterir. Hastalık kül rengi lekelerin merkezinde gelişip bu lekelerin genişlemesi ve birleşmesi sonucu yaprağın tamamı lekelerle kaplanır. Lekeler üzerinde küçük siyah noktalar şeklinde piknitler oluşur." dedi.

Hastalık ilk olarak alt yapraklarda başlayıp hızı, çevre ve çeşidin duyarlılığına göre üst yapraklara doğru ilerleme kaydeden Hicabi Berişbek, "Buğdayın önemli hastalıkları arasında yer alan pas hastalığına da bölgemizde sıkça rastlanılmaktadır. Bu dönemde bu hastalığın baş göstermesi muhtemeldir. Önlem alınmadığı taktirde de ürünün verim ve kalitesinde önemli oranda düşüş yaşanacaktır. Bu da hem ülkemiz ekonomisine hem de sizlere ekonomik anlamda olumsuz yansıyacaktır." şeklinde konuştu.

(SŞ-BÖ)



17.05.2017 18:13:29 TSI

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