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Gençlere motosiklet kullanım dersi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:22
Gençlere motosiklet kullanım dersi
Gençlere motosiklet kullanım dersi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, artan motosiklet kazaları bazı kurumları harekete geçirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Edremit Motosiklet Kulübünün ortaklaşa düzenlediği eğitime lise öğrencileri katıldı.
Burhaniye'de Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde, motosikletleri sahneye çıkaran motorcular, gençlere motor kullanma kurallarını anlattı ve motosiklet giysileri konusunda bilgiler verdi. Filmler eşliğinde yapılan bilgilendirme toplantısı gençlerin ilgisini çekerken. izleyenler, bundan böyle daha çok dikkatli olacaklarını anlattı. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen'de eğitime destek veren motosikletçilere ve katılan öğrencilere teşekkür etti. Faydalandıklarını anlatan öğrencilerden Memduh Doğukan Sözat, "Bu gün motosiklet kullanımı konferansına katıldık. Motor kullanmanın tehlikeli olup olmadığını öğrendik. Doğru kıyafetlerle kullanmayı öğrendik. Tavsiyem benim, doğru kıyafetleri giyerek trafik kurullarına uyulmasıdır" dedi. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen'de, "Gençlik haftası etkinleri kapsamında güvenli motor kullanımı ve trafik eğitimi vermeye çalıştık. Bize katkıda bulunan Edremit Körfezi Motosiklet Kulübüne çok teşekkür ederiz. İnşallah, öğrencilerimiz için faydalı bir sunum olmuştur. Kazasız belasız günler dileriz" dedi. Adnan Berkay Yiğit de, "Burada daha çok motosikleti güvenli olarak nasıl kullanabileceğimizi öğrendik. Hayatımızı kurtaracak ekipmanları öğrendik. Motor kullanmıyorum. Ancak, ilerde kullanmayı düşünüyorum" dedi. Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü Başkanı Nuri Kesim ise, "Edremit Körfez Motosiklet Kulübü olarak burada Burhaniye'de İlçe Milli Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile öğrenci arkadaşlarımıza bir sunum hazırladık. Çok güzel başarılı geçti. Genç arkadaşlar, motor kullanıcı olan öğrenci arkadaşlar ilgi ile dinledi. Kulüp üyesi arkadaşlarımızla çeşitli konulara değinerek onları bilinçlendirmeye çalıştık. Kazasız sürüşler yapmaları için onları bilgilendirdik" diye konuştu.
(FT)

17.05.2017 18:22:00 TSI
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