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Başkan Uzun'dan yapılandırma uyarısı



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ANTALYA (İHA) - Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, yapılandırılmış vergi borçlarının ilk taksitini ödeyen mükelleflerin, ikinci taksiti 31 Mayıs 2017 ayına kadar ödemeleri gerektiğini söyledi.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Cemal Akpunar, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti. AESOB Yönetim Kurulu Üyeleri Musa Buhurcu, Yusuf Kurul ve Ali Kardiyan'ın da bulunduğu ziyarette Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun, "ilk taksiti ödemeyen mükelleflerin de yapılandırmayla ilgili kanundan yararlanmaya devam edebilmeleri için gecikmiş taksitle beraber iki taksiti yine Mayıs ayı içerisinde ödemeleri gerekiyor" dedi. 6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartını anımsatan Uzun, "Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimizin Ocak ayında ödemeleri gereken ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları, ayrıca ilk taksitini süresinde ödeyemeyen mükelleflerimizin ise ilk taksit ile birlikte ikinci taksitlerini de Mayıs 2017 ayında ödemeleri halinde Kanundan yararlanma hakkı devam edecektir."



Fırsatı kaçırmayın

Özellikle birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 6736 sayılı Kanundan yararlanmak için tanınmış olan bu son şansın kaçırılmaması gerektiğini belirten Uzun, "Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih edip yapılandıran tutarları ödeyemeyen borçlular Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemelerini peşin yaptıkları takdirde peşin ödeme indiriminden faydalanabileceklerdir. Mükelleflerimizin ödemeler için son günlerde oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak ödemelerini son günlere bırakmadan yapmaları halinde gereksiz zaman kaybı önlenecektir" diye konuştu. Uzun, yapılandırmayla ilgili ödemelerin vergi daireleri, bankalar ve kredi kartıyla yapılabileceğini kaydetti.

(SÇ-SÇ-Y)



17.05.2017 18:22:44 TSI

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