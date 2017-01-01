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Elazığ'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:27
Elazığ'da 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da polis, eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başta çocuklar olmak üzere dilencilere, mendil ve hediyelik eşya satarak toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara yönelik 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il ve ilçelerde terminal, gar, hastane, park, bahçe ve kavşaklar olmak üzere 47 noktadan oluşan 12 bölgede uygulama yaptı. 32 ekip halinde 100 polisin katıldığı uygulamada 414 şahıs sorgulandı. Bunlardan 2'si 18 yaşından küçük 10 şahsa dilencilik yapmak suçundan toplam bin 90 TL idari yaptırım cezası uygulandı. 15 yaşından küçük 9 çocuk ailelerine teslim edilirken, şahıslar üzerinde bulunan 135 liraya el konuldu. Ayrıca Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 18 yaşından küçük 9 çocuğunda ailelerine teslim edildiği öğrenildi.
(CK-HİV-Y)

17.05.2017 18:27:02 TSI
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