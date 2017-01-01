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Vali Güvençer, Afganistan Milletvekili Türkmen'i ağırladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:33
Vali Güvençer, Afganistan Milletvekili Türkmen'i ağırladı
Vali Güvençer, Afganistan Milletvekili Türkmen'i ağırladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesinden mezun olacak Afganistanlı öğrencilerin mezuniyet törenine katılmak amacıyla Manisa'ya gelen Afganistan Milletvekili Nazari Türkmen, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nedim Kara ve öğrenciler ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.
Ziyarette, kendilerini kabul ettiği için Vali Güvençer'e teşekkür eden Afganistan Parlamento Üyesi Nazari Türkmen, "Manisa Celal Bayar Üniversitesinden mezun olacak 9 öğrencimiz var. Türkiye'ye ve Manisa'ya bu öğrencilerimizin mezuniyetine katılmak için geldim. Sayın valimizin yurt dışından gelen muhacirler ve öğrencilere çok ihtimamlı olduklarını biliyorum. Özellikle sayın valimizi ziyaret ederek kendisine teşekkür etmek için geldim. Kabul ettikleri için çok teşekkür ederim" dedi.
Vali Güvençer de ziyareti nedeniyle Afganistan Milletvekili Nazari Türkmen'e teşekkür etti. Yabancı ülkelerden eğitim amaçlı Manisa'ya gelen öğrencilerin kendilerine emanet olduklarını belirten Vali Güvençer, öğrencilerin aldıkları eğitim ile Manisa'nın tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıyarak, memnun ayrılmalarından mutluluk duyacaklarını söyledi.
(ÖND-Y)

17.05.2017 18:33:23 TSI
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