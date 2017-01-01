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B.B. Erzurumspor final maçını Vodafone Arena'da oynayacak



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Gümüşhanespor ile oynayacağı Spor Toto 2. Lig'den TFF 1. Lig'e yükselme final maçının yeri ve tarihi belli oldu. Palandöken Kartalları Birinci Lig'e yükselme maçı için 23 Mayıs 2017 Salı günü saat:20.00'de İstanbul Vodafone Arena'da Gümüşhanespor ile karşılaşacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, tüm taraftarları final maçına davet etti.

Başkan Sekmen, şöyle dedi: "Mavi Beyazlı takımımızın Gümüşhanespor ile yapacağı final maçı, 23 Mayıs 2017 Salı günü saat:20.00'de İstanbul Vodafone Arena'da oynanacak. Bu büyük camiaya gönül vermiş tüm taraftarlarımızı, Dadaşları, hemşerilerimizi İstanbul'da yapılacak olan final maçına davet ediyorum. Gün takımımıza her zamankinden daha çok destek verme günüdür. Erzurumspor, Türk futbolunun markasıdır. Yurdun dört bir sathında bulunan gurbetteki hemşerilerimizi ve kadim şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızı İstanbul'da görmek istiyoruz. Bu büyük heyecana hepimizin ortak olması lazım... İnşallah Gümüşhanespor'u da yenerek Birinci Lig'e çıkmak istiyoruz. Bu hedefe kilitlendik. Hemşerilerimizi İstanbul'da oynayacağımız maça bekliyoruz."

(ERZ-AT-Y)



17.05.2017 18:38:09 TSI

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