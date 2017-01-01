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Şanlıurfalı şehit için mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Mardin Nusaybin ilçesinde PKK saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sedat Sağır için mevlit programı düzenlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde geçtiğimiz yıl PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sedat Sağır için Şanlıurfa Şehit Aileler Derneği mevlit programı düzenledi. Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz öncülüğünde Haliliye Nur Muhammed Caminde okutulan mevlide, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Halliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü İlçe Kaymakamı Ahmet Yıldız, İl Müftüsü İhsan Açık ile şehidin babası Mehmet Sağır, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz Mevlit programına katılanlara teşekkür etti. Okutulan mevlidin ardından şehitler için dua edildi. Mevlide katılanlara askerler ve dernek çalışanları tarafından gül suyu ile lokum ve meyve suyu ikram edildi.

(BB-SD-Y)



17.05.2017 18:40:22 TSI

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