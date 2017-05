YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Off Road kulübü şehir turu attı

Off Road kulübü şehir turu attı



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - 18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali kapsamında Malatya Off Road Kulubü kentte tanıtım turu attı. Şehir içinde konvoy halinde atılan tur Malatyalıların dikkatini çekti.

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları tarafından organize edilen Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali yarın Akçadağ İlcesine bağlı Levent Vadisinde başlıyor. Levent Vadisi Doğa Sporları Festivali öncesinde Malatya Off Road kulübü kentte tanıtım turu attı. Kulüp başkanı Sarkiz Boyacı turun amacının OFF Road kulübünü tanıtmak olduğunu belirterek, yarın başlayacak olan festivale tüm Malatyalıları davet etti.

18-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sporcular yarışacak.

17.05.2017 18:41:41 TSI

