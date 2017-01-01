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AK Parti İlçe Başkanı Çevik'ten folklor ekine kıyafet desteği



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  AK Parti Saray İlçe Başkanı Şeref Çevik, ilçedeki Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesine folklor kıyafeti hediye etti.

Okulu ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Şeref Çevik, Okul Müdürü Selami Toparslan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Daha sonra Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi Folklor Ekibinin 19 Mayıs çalışmaları izleyen Çevik, beraberinde getirdiği folklor kıyafetlerini teslim etti.

Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesinin ilçe için çok önemli bir okul olduğunu belirten Çevik, "İlçemizi sosyal ve bilimsel alanda temsil eden tek lisemizdir. Her türlü ihtiyaçları ve sorunları bizim öncelikli meselemiz olup, her zaman öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

(MSA-Y)



17.05.2017 19:00:03 TSI

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