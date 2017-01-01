ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti İlçe Başkanı Çevik'ten folklor ekine kıyafet desteği

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:00
AK Parti İlçe Başkanı Çevik'ten folklor ekine kıyafet desteği
AK Parti İlçe Başkanı Çevik'ten folklor ekine kıyafet desteği

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay
VAN (İHA)  AK Parti Saray İlçe Başkanı Şeref Çevik, ilçedeki Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesine folklor kıyafeti hediye etti.
Okulu ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Şeref Çevik, Okul Müdürü Selami Toparslan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Daha sonra Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesi Folklor Ekibinin 19 Mayıs çalışmaları izleyen Çevik, beraberinde getirdiği folklor kıyafetlerini teslim etti.
Ahmet Nacar Çok Programlı Anadolu Lisesinin ilçe için çok önemli bir okul olduğunu belirten Çevik, "İlçemizi sosyal ve bilimsel alanda temsil eden tek lisemizdir. Her türlü ihtiyaçları ve sorunları bizim öncelikli meselemiz olup, her zaman öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız" dedi.
(MSA-Y)

17.05.2017 19:00:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tuşba'da 2. Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
YEREL

TUŞBA'DA 2. UMRE ÖDÜLLÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI
Yabancı öğrencilerin sorunları masaya yatırıldı
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Hizmet- İş Sendikası 5 bin 500 kişiyi sendikalı yaptı
YEREL

HİZMET- İŞ SENDİKASI 5 BİN 500 KİŞİYİ SENDİKALI YAPTI
YYÜ'de mezuniyet töreni
YEREL

YYÜ'DE MEZUNİYET TÖRENİ
Özalp MYO'da mezuniyet töreni
YEREL

ÖZALP MYO'DA MEZUNİYET TÖRENİ
Başkale Belediyesi araç filosunu genişletti
YEREL

BAŞKALE BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GENİŞLETTİ
Saray ilçesi yeni hizmet binasına kavuşuyor
YEREL

SARAY İLÇESİ YENİ HİZMET BİNASINA KAVUŞUYOR
YYÜ'de &quot;Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri&quot; sempozyumu
YEREL

YYÜ'DE "ÜNİVERSİTELERİN ÜNİVERSİTE-İŞBİRLİĞİNDEN BEKLENTİLERİ" SEMPOZYUMU
Van'daki terör saldırısı
YEREL

VAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Türkiye'nin en soğuk ilçesi için doğalgaz girişimi
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLÇESİ İÇİN DOĞALGAZ GİRİŞİMİ
Üniversitelerin Üniversite-İşbirliğinden Beklentileri Sempozyumu
YEREL

ÜNİVERSİTELERİN ÜNİVERSİTE-İŞBİRLİĞİNDEN BEKLENTİLERİ SEMPOZYUMU
Polisten engellilere unutulmaz bir gün
YEREL

POLİSTEN ENGELLİLERE UNUTULMAZ BİR GÜN
Edremit Belediyesinden örnek çalışmalar
YEREL

EDREMİT BELEDİYESİNDEN ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Edremit'te bilim sergisi
YEREL

EDREMİT'TE BİLİM SERGİSİ
Muradiye'de imam ve okul müdürlerine seminer
YEREL

MURADİYE'DE İMAM VE OKUL MÜDÜRLERİNE SEMİNER
İstanbul Halk Tiyatrosu Van'a geliyor
YEREL

İSTANBUL HALK TİYATROSU VAN'A GELİYOR
Muş Belediyesinden inşaatlara sıkı denetim
YEREL

MUŞ BELEDİYESİNDEN İNŞAATLARA SIKI DENETİM
Peynirciler Çarşısında denetim
YEREL

PEYNİRCİLER ÇARŞISINDA DENETİM
Tuşba'da Bilgeler Yarışıyor Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması
YEREL

TUŞBA'DA BİLGELER YARIŞIYOR ORTAOKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI
Van'da 6 bin 275 ek istihdam
YEREL

VAN'DA 6 BİN 275 EK İSTİHDAM
Van'da 850 adet basınçlı tüp hurdaya çıkarıldı
YEREL

VAN'DA 850 ADET BASINÇLI TÜP HURDAYA ÇIKARILDI
Van'da çocuk şenliği
YEREL

VAN'DA ÇOCUK ŞENLİĞİ
Van'da su taşkınlarına karşı önlem alındı
YEREL

VAN'DA SU TAŞKINLARINA KARŞI ÖNLEM ALINDI
Van'da 28 engelliye tekerlekli sandalye dağıtıldı
YEREL

VAN'DA 28 ENGELLİYE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Odundan sanat eserine
YAŞAM

AĞACI KESİP OYDU! BAKIN ORTAYA NE ÇIKTI...

 1
  • 2 Doktorlar dizisinin 'kötü kadın'ı şimdi ne yapıyor?
  • 3 Kuyt'tan flaş karar!
  • 4 63 bin kişinin öldüğü terk edilmiş hastanedeki korkunç sır