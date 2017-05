YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bağlı 3 yüksek okuldan 549 öğrenci mezun oldu

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bağlı Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulunu bitiren 549 öğrenci kep attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Kapalı Spor Salonu ve halı saha da düzenlenen iki ayrı törene Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, çok sayıda öğretim görevlisi ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninde açılış konuşması yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, öğrencilerin birkaç yıl önce başlamış olduğu eğitimin sonuna geldiklerini belirterek," Bu süre zarfında almış olduğunuz eğitim ve bilgi birikimi ile meslek hayatınıza başlayacaksınız. Sektörde şiddetle ihtiyaç duyulan kişiler olarak ülkemizin çeşitli çalışma sahalarında iş yaşamına atılacaksınız. Eğitim gördüğünüz süre zarfında Öğretim Üyelerimizin özverili bir şekilde sizlere aktarmış oldukları bilgi ve tecrübeleri kullanarak kendinizi geliştirmek ve yenilemek için var gücünüzle çalışmaya devam edeceksiniz. Özgüveni yüksek, çağın gereklerine ayak uydurabilen, kendisini ve bilgisini güncelleyip geliştiren, üreten, paylaşan, hatalarından ders çıkarabilen ve hoşgörü çerçevesinde tartışabilen bireyler olarak ülkemize hizmet edeceksiniz. Üniversite yaşamı, bilimsel bilginin yanı sıra, sorumluluk almayı, inisiyatif kullanmayı ve hangi koşulda olursa olsun doğru karar vermeyi de öğretir. Sizler de artık bu bilinçle kendi sorumluluğunuzun yanında ülkenin sorumluluklarını da taşıyan yetişkin bireylersiniz" dedi.



"Anneler ve babalar bugün sizin de gününüz"

Taş konuşmasının devamında, mezuniyet gününün anne ve babaların da günü olduğunu ifade ederek,"Evlatlarınızla birlikte yaşadığınız her duygu gibi bugün de onlarla seviniyor, onlar gibi heyecanlanıyor, çocuklarınızla gurur duyuyorsunuz. Bugün onların olduğu kadar sizin de gününüz. Onları bugünlere getirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, her zaman büyük bir özveriyle onlara destek olan sizlere ben de öğrencilerim adına teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Her son yeni başlangıçlar getirir. Sizler de öğrenim hayatınızın sonuna geldiniz ve çalışma hayatına adım atacaksınız. Her ne kadar bu bir son olsa da sizler Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ailesinin birer ferdisiniz ve her zaman öyle kalacaksınız. Bundan sonra göstereceğiniz gayretli çalışmalar ile hızla yükseleceğiniz kariyer basamakları ve elde edeceğiniz başarılar bizleri gururlandıracak, Üniversitemizi yüceltecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyor, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş öğrencileri kutlamasının ardından fakültelerinde dereceye giren öğrencilere plaket verdi. Ardından Hemşirelik Bölümü öğrencileri Hemşire Yemini ettiler. Son olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri sahnenin önüne alınarak kep atarak mutluluklarını aileleriyle doyasıya yaşadılar.

17.05.2017 19:07:21 TSI

