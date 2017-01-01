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Selendi'de kursiyerler hünerlerini sergiledi

- 70 yaşındaki kursiyer Nebil Nurhan Şentürk:

- "Halk eğitim kurslarına geldiğimde hastalıklarımı unutuyorum"



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde açtığı kurslara katılan kursiyerler tarafından yapılan ürünler görücüye çıktı.

Selendi Halk Eğitim Merkezi'nin Toplantı Salonu'nda açılan serginin açılış konuşmasını İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap yaptı. Kasap, "Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir. Müdürlüğümüzce, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 20 mesleki ve teknik, 26 genel, 1 okuma yazma olmak üzere toplam 47 kurs açılmıştır. Tamamlanan ve devam eden kurslarımızdan 529 kadın, 344 erkek olmak üzere 873 kursiyer yararlanmıştır. Zübeyde Hanım Anaokulu işbirliğinde 'Aile İçi İletişim', 'Anne-Baba Tutumları' ile 'Kardeş Kıskançlığı ve Önlemleri' konularında seminerler verilmiştir. İlçemizde 'Hayat Boyu Öğrenmeye' katılım oranı Türkiye ortalaması ile örtüşmekte olup 5.82'dir. Vatandaşlarımızın arzu ettikleri kurs alanlarına katılımları, fırsatlardan haberdar olmaları yönündeki çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Halk eğitim merkezinin en yaşlı kursiyeri olan 70 yaşındaki Nebil Nurhan Şentürk, ilerleyen yaşına rağmen öğrenmekten vazgeçmediğini belirterek, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Halk eğitim merkezimizin açtığı kurslara her sene büyük bir hevesle katılıyorum. Bu kurslarda, unutulmaya yüz tutmuş işleme ve nakış sanatını yeniden öğrenip gelinlerimize, torunlarımıza hatıralar bırakmak için güzel güzel çeyizler hazırlıyoruz. Halk eğitim kurslarına geldiğimde hastalıklarımı unutuyorum. Mutlu oluyorum. Kurslar bizi dinlendiriyor, Yaşar hocam bizlere yeni çalışmalar öğretmek için çok çabalar gösteriyor. Bizler de kursiyerleri olarak emeklerini boşa çıkarmamak için çalışıyoruz. Gençlerimizin de bu kurslara heves etmesini bizlerle birlikte bu kurslara katılmalarını istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Egemen Sucu ve diğer protokol üyeleri tarafından serginin kurdelesi kesildi. 3 gün boyunca açık kalacak olan sergini açılışına, Selendi İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Egemen Sucu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Karakuş, Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musin Kasap, AK Parti ilçe Başkanı Muharrem Sezer, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Fikri Kaygısız, okul müdürleri, oda başkanları, kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(AÇ-ÖND-Y)



17.05.2017 19:15:45 TSI

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