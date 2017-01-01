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Protokol eşleri hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret etti

- Hasta öğrenci çocuklar ile resim yaptılar



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un eşi Nurgül Uğur ve beraberindeki protokole bağlı üyelerin eşleri ile birlikte BENGİ Projesi kapsamında Altıeylül Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği etkinlik ile Gazi Osman Paşa İlkokuluna bağlı Yeni Şehir Hastanesinde bulunan Uzman.Dr.Emel Bayraktar hastane sınıfında tedavi gören öğrencileri ziyaret etti.

BENGİ Projesi kapsamında Altıeylül Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve hastanede uzun süre tedavi gören öğrencilere moral vererek, hastalıklarını unutmalarını ve mutlu hissetmeleri için masal dinletisi, çocuk şarkılarını hep beraber söyleyerek, resim boyama yaptılar.

Balıkesir Yeni Şehir Hastanesinde tedavileri devam eden ve eğitimlerine hastanede devam eden öğrencilere moral vermek için ziyaret eden protokol eşleri, hasta çocuklar ile tek tek ilgilenerek isimlerini öğrendiler. Müzik gurubunun çaldığı şarkılara protokol eşleri çocuklar ile birlikte söylediler. Daha sonra çocuklar ile birlikte resim boyama etkinliği yaparak yanlarında getirdikleri hediyeleri hasta öğrenci çocuklara dağıttılar.

Altıeylül Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süreyya Eray, "Altıeylül Halk Eğitim Merkezi olarak hastanede yatarak tedavi gören ve eğitimlerine hastanede devam çocuklarımıza bir nebze olsun eğlenmesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini ve Sayın Valimiz Ersin Yazıcının eşi Hanife Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Nurgül Uğur, Garnizon Komutanın eşi Yarbay Melek Turan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü eşi Ayşe Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürünün eşi Nesrin Yıldız ve Aile Sosyal Politikalar Müdürünün eşi Hatice Akbıyık'ı BENGİ projesi kapsamında düzenlediğimiz etkinliğe davet ettik. Kendilerine teşekkür ederim. Bu kapsamında hastanede tedavi gören ve eğitimlerine devam eden öğrencilerimize güzel bir geçirdikleri için, onlarla kaynaşarak moral verdikleri için minnettarım" dedi.

(HT-Y)



17.05.2017 19:44:25 TSI

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