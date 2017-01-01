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Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali başladı



(Fotoğraflı)



Selçuk Vurucu

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Belediye Başkanlığı'nın bu yıl 27'ncisini düzenlediği "Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali", Kortej ve Kakava ateşinin yakılması ile başladı.

Kırklareli halkıyla bütünleşen festival, Türkiye'nin sanat, siyaset ve edebiyat alanında önde gelen isimlerini ağırlıyor. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Geçen çeyrek yüzyılı aşkın süredir devam eden festivalimizin bu yıl ki temasını, ülkemizde son yıllarda yoğun yaşadığımız çocuk istismarları ve tecavüzlerine inat ''Çocuk'' olarak belirledik ve geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan ediyoruz. Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının da katılımı ve katkılarıyla kültür, sanat ve edebiyat etkinlikleriyle dolu bir program hazırladık. Kırklareli Halkına yakışan bir Festival olacak" dedi.

17 Mayıs'ta başlayan festival 20 Mayıs'ta sona erecek. 27'ncisi gerçekleşen festivalde Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali 1600 yıllık mitolojik kökenleri olan Kakava ateşinin yakılmasıyla ve Kortejle başladı.

Edebiyat ve kültür-sanat ağırlıklı festival, kent merkezinde ve mahallelerde tiyatro oyunları, söyleşiler, şiir ikindileri, caz dinletileri, konserler, karikatür/ resim/ fotoğraf sergileri, el sanatları çalışmaları, sanat atölyeleri, sokak animasyonları, çocuk temalı canlı heykeller, kitap fuarı, çocuk oyun panayırı ve imza günlerinden ile devam edecek.

Festivale, Uğur Dündar, Saygı Öztürk,Hikmet Çetin,Zihni Göktay, Ali Poyrazoğlu, Şükrü Erbaş, Tuna Kiremitçi, Tamer Levent, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Ankara Sanat Tiyatrosu, Kürşat Başar, Aysun ve Ali Kocatepe, Müfit Can Saçıntı,Renan Bilek, Pekcan Türkeş,Haluk Şahin,Hüseyin Yurttaş, Halim Yazıcı, Mehmet Özer, Haldun Açıksözlü, Yüksel Işık, Arife Kalender, Sezai Sarıoğlu, Nalan Çelik, Betül Dünder, Necdet Pekmezci,Fatih Ertürk, Gül Durusel,Nazif Uslu,Yunanistan Kilkis Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Kırklareli Halk Oyunları Ekibi, Makedonya İştip Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Bulgaristan Haskovo Halk Oyunları Ekibi, Bulgaristan Tunca Kukeli Halk Oyunları Ekibi katılım gösterdi.

(SV-MEF-Y)



17.05.2017 21:08:41 TSI

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