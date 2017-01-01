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Akçakale'de uyuşturucuyla mücadele komisyonu kuruldu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:08
Akçakale'de uyuşturucuyla mücadele komisyonu kuruldu
Akçakale'de uyuşturucuyla mücadele komisyonu kuruldu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu ile mücadele komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde aralarında Kaymakam Selçuk Yosunkaya, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Emniyet Müdürü Şaheser Alaca, Jandarma Komutanı Onur Çark, Milli Eğitim Müdür Halil Tekyıldız, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şeyhmus Göz, Sağlık Müdürü Dr. Numan Birinci, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıf Müdürü Hasan Öztürk, İlçe Müftüsü Faruk Yıldırım, Gençli ve Spor Müdür Yrd. Ahmet Yıldık ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu uyuşturucu ile mücadele komisyonu kuruldu. İlk toplantısını kaymakamlıkta gerçekleştiren heyet, uyuşturucuyla mücadeleyi ayrıntılı bir şekilde ele aldı.
Toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede yapılacak koruyucu ve önleyici faaliyetler, farkındalık eğitimleri ve sosyal uyum çalışmaları ile tedavi hizmetleri konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıyla ilgi bir konuşma yapan Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, "Yaklaşık 4 aydır göreve başlamış bulunmaktayım. İlk gözlemlerim ve programım arasında uyuşturucuyla mücadele vardı. Bunun için de yeterli bilgiye sahip olma adına çalışmalar başlattık. İlçemizin nüfusu 105 bin 132 ve yaklaşık 105 bin de Suriyeli misafir bulunuyor. Bu gün konuyla ilgili kurum amirlerimizle uyuşturucuyla mücadele toplantısını gerçekleştirdik ve fikir alışverişinde bulunduk. Her türlü projeye açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Uyuşturucu maddelerle savaş adına, ilçedeki tüm sivil toplum örgütlerinden ve ilçe vatandaşlarımızdan da destek bekliyorum. İlçemizde uyuşturucunun kökünü kazımak için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu nedenle ilçemizde uyuşturucu ile mücadele komisyonumuzu kurduk" şeklinde konuştu.
(Şİ-SD-Y)

17.05.2017 22:08:32 TSI
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