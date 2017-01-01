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Denizli'deki sergide, al bayraklı gelinlik büyük beğeni topladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:10
Denizli'deki sergide, al bayraklı gelinlik büyük beğeni topladı
Denizli'deki sergide, al bayraklı gelinlik büyük beğeni topladı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çal ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında kursiyerler tarafından üretilen ürünler, sergilendi. Sergide ay yıldızlı gelinlik büyük ilgi gördü.
Denizli'nin Çal ilçesinde Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında üretilen el emeği göz nuru ürünler, yılsonu sergisiyle görücüye çıktı. Kursiyerler tarafından hazırlanan ay yıldızlı gelinlik ise, görenleri büyüledi.
Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Fethi Akcan, İşkur İl Müdürü Fatih Işık, ilçe protokolü ve çok sayıda davetlinin katıldığı kursun açılışında mini bir defile oldu. Defilede en fazla dikkati, boyun kısmında hilal, göğüs kısmında yıldız olan al renkli gelinlik çekti. Sevil Gül Ertekin'in giydiği gelinliği görenler büyük ilgi gösterdi, onlarca kişi gelinliğin fotoğrafını çekti.
Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, yerel yönetim olarak Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı ve açacak olduğu kurslara destek vermeye devam edeceklerini belirterek al yıldızlı gelinlik hakkında "Bayrak kutsalımız ve kırmızı çizgimizdir. Kursiyerlerimizin bu gelinliği hazırlaması bizlerin yüreğini kabarttı, ruhumuzu okşadı. Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerini, kursiyerlerini yürekten kutluyorum. Ne mutlu Çallı anne ve babalarımıza, vatansever evlatlar yetiştiriyor. Ay yıldızlı gelinlikle vatanın bölünmez bütünlüğü adına da güzel bir mesaj verilmiştir" dedi.
Sergi sonunda bağlama ve gitar kursuna giden kursiyerler, protokol üyelerine dinleti sundu.
(İHA-Y)

17.05.2017 23:10:23 TSI
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