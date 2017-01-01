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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:19
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

(Fotoğraflı)

Mehmet Arısal
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Recep Çarıkçı (51) yönetimindeki 34 GZ 1270 plakalı otomobil, D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi Yukarıkale mahallesi yakınlarında yol yapımı olan bölgede yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan menfez çukuruna takla attı. Kazada sürücü Çarıkçı ile otomobilde bulunan Mustafa Köymen (52) ve Ali Yelek (49) yaralandı. Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralılardan araç sürücüsü Çarıkçı yapılan ilk tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi. Diğer yaralılar ise Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Çarıkçı ve beraberindekilerin Giresun ili Alucra ilçesinden İstanbul'a gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(UY-Y-)

18.05.2017 00:19:57 TSI
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