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Şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı



KAYSERİ (İHA) - Pazartesi günü 300 polisini katılımı ile gerçekleştirilen şafak operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçen Pazartesi günü 300 polisin katılımı ile şafak operasyonu düzenlenmiş, operasyonda 27 farklı adres didik didik aranmıştı. Operasyonda, 26 kök Hint keneviri, 5 fişek halinde daralı ağırlığı 4 gram gelen metamfetamin maddesi, 86.25 gram toz esrar maddesi ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan çok sayıda aparatlar, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet uzun sağlı bıçak, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal eşya ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Gözaltında bulunan 9 kişi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(TB-Y



18.05.2017 00:25:26 TSI

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