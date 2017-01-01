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KAP-HİB toplantısı Vali Aktaş başkanlığında yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Kapadokya Turizm Bölgesi Hizmet Birliği tüzüğünün 11'inci maddesi gereği 2017 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Valili toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali İlhami Aktaş başkanlığında Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği üyeleri katıldı. Toplantıda Vali Aktaş'ın açılış konuşmasından sonra gündem maddeleri gereğince, bir yıl için görev yapacak asil ve yedek encümen üye seçimi, yine bir yıl için görev yapacak plan ve bütçe komisyonu seçimi yapıldı. Daha sonra 2016 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap raporu okunarak birlik meclis üyelerince kabul edildi. Birlik faaliyeti ile ilgili genel bir değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.

(COŞ-SK)



18.05.2017 08:41:08 TSI

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