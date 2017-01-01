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Kuşadası'nda müzikal gecesi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 08:59
Kuşadası'nda müzikal gecesi
Kuşadası'nda müzikal gecesi

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesinin katkılarıyla Adnan Menderes Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğrencileri tarafından hazırlanan "Müzikalden Müzikale" adlı gösteri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesinde sergilenin müzikali, Aydın eski Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve çok sayıda sanatsever izledi. Broadway müzikalinden uyarlanan 1965 ABD yapımı "Neşeli Günler" adlı film müzikalinde yer alan The Lonely Goatherd, So Long Farewell, Do-re-mi, Sixteen Going On Seventeen adlı eserlerin sergilendiği müzikal gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini aldı. Grease ve Cabaret Müzikali'nin de yer aldığı gece, klasik müzik bestecisi ve orkestra şefi Musa Göçmen tarafından geleneksel Türk motiflerinin kullanılmasıyla çağdaş bir anlatım kazandırılan "Kanto İstanbul" isimli drama müzikali ile sona erdi.
Solistliğini Vasfi Çilingir, Olcay Şahin, Elif Hande Yılmaz, Furkan Özkan, Elif Gassaloğlu, Samet Can Gökduman, Buse Uryan, Kübra Kunduz, Baran Doğuş Daloğlu, Arda Öztürk ve Büşra Arslan'ın yaptığı, orkestrada Peter Mekaev, Batuhan Çavdar, Sevcan Çelik, Ulaş Keskin, Orhan Aytekin ve Ogün Keklikoğlu'nun yer aldığı, koristliğini ise Sultan Arslan, Ezgi Aşır, Nazlıcan Basmacı Tuğçe Sicim, İrem İncekulak, Doğuş Gültekin, Yalçın Balon, Cihan Kemal Koç, Hüseyin Soysal, Ertan Göker Gezer, Recep Yatman, Selin Sevil ile Sırma Kalkan'ın yaptığı müzikal gecesinin sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.
(ZH-MB-Y)

18.05.2017 08:59:44 TSI
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