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Borç yapılandırmasında 'son fırsat' toplantısı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:00
Borç yapılandırmasında 'son fırsat' toplantısı
Borç yapılandırmasında 'son fırsat' toplantısı
- Aydın Vergi Dairesi Başkanı Müsevvitoğlu: Mükelleflerimiz bu fırsatı değerlendirmeli

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, borç yapılandırmasında ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartı olduğunu hatırlatarak, ödenmeyen birinci ve ikinci taksitlerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesi gerektiğini, aksi takdirde kanundan yararlanma hakkının kaybedileceğini söyledi.
Aydın Vergi Dairesi Başkan Yardımcısı ve Denetim Grup Müdürü Mustafa Çelik ile birlikte Aydın Esnaf Odaları Birliği'ne ziyaret eden Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, 6736 sayılı kanunun hakkında bilgi verdi.
Birliğe bağlı oda başkan ve yöneticilerinin da hazır bulunduğu ziyaret programının açılışında konuşan Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, esnafın istediği şekilde olmasa da yeniden yapılandırmanın sevindirici olduğunu kaydederek sistemdeki bazı olumsuzluklardan söz etti. Türkiye'de çoğu zaman vergisini ödemeye çalışan ve vatandaşlık görevini en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olanların mağduriyet yaşadığına kaydeden Başkan Çetindoğan, "Elbette mükellefin zor durumda olan esnaf ve sanatkarın daha çok desteklenmesinden yanayız. Ancak uygulamalar bazen yükümlülüklerini dişinden tırnağından kesip yerine getiren vatandaşlarımızı mağdur duruma düşürüyor. Bu nedenle idarenin yükümlülüklerini yerine getirenleri daha çok kollaması gerektiğine inanıyoruz. Mevcut sistemde genellikle ödeme yapmayanlar daha karlı gibi bir durum ortaya çıkıyor" diyerek vergisini ödeyenlere daha çok korunması gerektiğini dile getirdi.
Esnaf ve sanatkarlar adına konuşan Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan'ın öneri ve isteklerini not alan Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, 6736 sayılı Kanunla vatandaşların kamuya olan borç yükünün azaltılması, borçların taksitler halinde ödenebilmesinin amaçlandığını belirtti. 6736 sayılı Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için Mayıs 2017 ayında yapılması gereken ödemelerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Müsevvitoğlu "6736 sayılı Kanundan yararlanabilmek için getirilmiş olan önemli şartlardan biri de ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. Kanun hükümlerine göre borçlarını yapılandıran mükelleflerimizin, peşin veya ilk iki taksit ödemelerini her hal ve takdirde 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Kanun kapsamında ilk taksitlerini Kasım 2016 ayında ödeyen mükelleflerimiz de ikinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2017 tarihi bitimine kadar yapacaklardır. İlk taksitlerini süresinde ödemeyen mükelleflerimiz ise ilk taksitle birlikte ikinci taksitlerini Mayıs 2017 ayında ödemedikleri takdirde kanundan yararlanma hakkını kaybedeceklerdir" dedi.
Toplantı oda başkanlarının sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.
(İK)

18.05.2017 09:00:08 TSI
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