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7,5 metre uzunluğunda pide yapıldı



(Fotoğraflı)



Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde faaliyet gösteren bir pide salonu tarafından yapılan 7,5 metre uzunluğundaki yumurtalı ve kaşarlı pide görenleri şaşırttı.

Karacasu'da 45 yıldır pidecilik yapan Halil İbrahim Köse yaptığı farklı uzunluklardaki pidelerle tanınıyor. 2009 yılında 6 metre 48 cm uzunluğunda pide yapan Köse, kendisine ait rekoru geliştirerek devam ettirdi.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen bir etkinlikte sunumu yapılan pide protokol üyeleri tarafından kesilmesinin ardından davetlilere ikram edildi. Pidenin yapımında 200 köy yumurtası, 7 kilo kaşar ve peynir kullandığını ifade eden işletme sahibi işin sırrını soranlara da meslek sırrı yanıtını verdi. İlçesini temsil etmek için her türlü girişime hazır olduğunu ifade eden Köse, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

(ÖD-MB-Y)



18.05.2017 09:00:21 TSI

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