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Polonyalı gazeteciler Kuşadası'nda



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nın yurt dışında tanıtımı için davet edilen Polonyalı gazeteciler, Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) tarafından ağırlandı.

Turizmde yaşanan sorunların çözümü için yurt dışından çeşitli ülkelerden gazetecileri Kuşadası'na davet eden Kuşadası Otelciler Derneği'nin misafirleri bu kez Polonya'dan geldi. KODER'in daveti üzerine Kuşadası'na gelen 5 kişilik Polonyalı gazeteci heyeti, KODER, Kuşadası Belediyesi, TÜRSAB Kuşadası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve TAV Holding işbirliği bir hafta boyunca Kuşadası ve çevresinde çeşitli gezilere katılacak.

Polonyalı gazeteciler onuruna Korumar Otel'de gerçekleştirilen kokteyle Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, KODER Başkanı Tacettin Özden ve Kuşadalı gazeteciler katıldı. Kuşadası'nda çok iyi ağırlandıklarını belirten Polonyalı gazeteciler, Kuşadası'nın tarihi ve turistik yapısının yanı sıra ikliminin de son derece etkileyici olduğunu söylediler.

(ZH-MB-Y)



18.05.2017 09:00:56 TSI

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