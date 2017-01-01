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Vali Erin'den 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:02
Vali Erin'den 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Vali Erin'den 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında gençliğin önemine işaret etti.
Vali Abdullah Erin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda, ilk adımı oluşturan ve yüce milletimizin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini ateşlediği tarihin 98'inci yıl dönümünü aziz milletimizle birlikte kutlamanın onurunu yaşadıklarını vurguladı.
Vali Erin mesajında, "Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür. Bu anlamlı gün, sadece yüce milletimizin değil, bütün mazlum milletlerin mücadele azimlerinin de ateşlendiği bir gün olarak tarihin altın sayfalarındaki yerini almıştır. Cumhuriyet tarihimizin miladı olan bu adımla birlikte, milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin sergilendiği kurtuluş mücadelesi başlatılmış, vatanın bağımsızlığının sağlanması uğrunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterilmiştir" dedi.
2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ilerleme de en büyük güvencenin gençler olduğunu vurgulayan Vali Erin, "Sevgili gençlerimizin, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, büyük Türkiye idealini gerçekleştirme gayreti içinde olacağına yürekten inanıyorum
Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet eden, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.
(AHM)

18.05.2017 09:02:20 TSI
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