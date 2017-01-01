BİMS çalışma grubu toplantısı yapıldı
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - İstihdam seferberliği kapsamında oluşturulan BİMS sanayicileri arasından seçilen temsilcilerin katılımıyla Vali İlhami Aktaş başkanlığında valilik toplantı salonunda bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda, BİMS sanayicileriyle Mart 2017 ayında istihdam seferberliği dolayısıyla yapılan toplantıda alınan karar gereğince, BİMS sektörü arasından seçilen platform temsilcilerinin yapmış oldukları çalışmalar sonucunda sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.
(COŞ-SK)
18.05.2017 09:04:59 TSI
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