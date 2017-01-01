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Bin paket kaçak sigara

- Muğla İl Jandarma ekipleri, Menteşe'nin Yerkesik Mahallesinde gerçekleştirdiği denetimlerde Bin paket kaçak sigara ve kaçak tütün ele geçirdi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince devam eden uyuşturucu ve kaçak içki denetimleri sürüyor.

Ekiplerin Menteşe'nin Yerkesik Mahallesinde yaptığı denetimlerde kaçak sigara ve kaçak tütün ele geçirildi. Yerkesik Mahallesindeki işletmelerde yapılan denetim ve kontrollerde Bin paket kaçak sigara, 10.2 kg kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. İşletme sahibine 738 lira idari para cezası kesilerek ele geçirilen sigara ve tütün imha edildi.

(BT)



18.05.2017 09:05:00 TSI

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