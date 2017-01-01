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Nazilli Belediyesi Şirinevler'in çehresini değiştiriyor

- Şirinevler Mahallesinin çehresini değiştirecek olan parkın yapımına başlandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi, 3 bin 474 metre kare alanı kapsayacak şekilde tasarlanan ve Şirinevler mahallesinin çehresini değiştirecek olan parkın yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi Eşref Özel Kapalı Pazar alanı yanında park yapımı çalışmalarına başladı. 3 bin 474 metre kare alana kurulacak olan parkın içerisinde oyun grubu, fitness ve jimnastik aletleri, oturma grupları ve koşu yolu yer alacak. Mahallede bulunan çocuklara oyun alanı, büyüklerin dinlenebilecekleri park, yeşil alan 3 adet kameriye, pergole Anıt ve ağaçlarla süslenecek. Parktaki aydınlatma sistemi ile vatandaş yaz akşamlarını bu parkta en iyi şekilde değerlendirebilecek.

Şirinevler mahallesinde Nazilli Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan kapalı Pazar yerinden sonra Nazilli'de yüz ölçümü en geniş parklardan birinin yapıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda ve Mahallenin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projeleri uygulamaya koyduklarını belirtti. Yeni bir parkın yapım çalışmalarının başlatıldığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık "Nazilli ye hizmet için çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın ve mahallenin ihtiyaçlarını karşılamak için Belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şirinevler mahallesinin çehresini değiştirecek olan bu parkın tüm alanı 3 bin 474 metre kare alanı kapsıyor. Oyun grubu, fitness ve jimnastik aletleri, oturma gruplarının yer alacağı parkın 1.062.95 metre karesi yeşil alan, 1.717.76 metrekare sert zemin olarak kullanılacak. Parkın ortasına da bir de anıt yapılacak. Aydınlatma sistemi ile vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın rahatlıkla akşamları da zaman geçirebilecekleri bir park yapıyoruz. Parkın içerisinde ve çevresindeki yollarında parke taşı kaplama çalışmaları yapılarak düzenlenecek. Vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği doğal ortamlar yaratmak, çocuklarımızın ise eğlenebileceği ve onların yaşayabileceği bir şehir bırakmak bizlerin boynunun borcudur. Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolda Belediye olarak yeni park alanları yapım çalışmaları devam edecektir" dedi.

(MB-Y)



18.05.2017 09:05:49 TSI

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