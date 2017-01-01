ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli Belediyesi Şirinevler'in çehresini değiştiriyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:05
Nazilli Belediyesi Şirinevler'in çehresini değiştiriyor
Nazilli Belediyesi Şirinevler'in çehresini değiştiriyor
- Şirinevler Mahallesinin çehresini değiştirecek olan parkın yapımına başlandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi, 3 bin 474 metre kare alanı kapsayacak şekilde tasarlanan ve Şirinevler mahallesinin çehresini değiştirecek olan parkın yapım çalışmalarına başladı.
Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi Eşref Özel Kapalı Pazar alanı yanında park yapımı çalışmalarına başladı. 3 bin 474 metre kare alana kurulacak olan parkın içerisinde oyun grubu, fitness ve jimnastik aletleri, oturma grupları ve koşu yolu yer alacak. Mahallede bulunan çocuklara oyun alanı, büyüklerin dinlenebilecekleri park, yeşil alan 3 adet kameriye, pergole Anıt ve ağaçlarla süslenecek. Parktaki aydınlatma sistemi ile vatandaş yaz akşamlarını bu parkta en iyi şekilde değerlendirebilecek.
Şirinevler mahallesinde Nazilli Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan kapalı Pazar yerinden sonra Nazilli'de yüz ölçümü en geniş parklardan birinin yapıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda ve Mahallenin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak projeleri uygulamaya koyduklarını belirtti. Yeni bir parkın yapım çalışmalarının başlatıldığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık "Nazilli ye hizmet için çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın ve mahallenin ihtiyaçlarını karşılamak için Belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şirinevler mahallesinin çehresini değiştirecek olan bu parkın tüm alanı 3 bin 474 metre kare alanı kapsıyor. Oyun grubu, fitness ve jimnastik aletleri, oturma gruplarının yer alacağı parkın 1.062.95 metre karesi yeşil alan, 1.717.76 metrekare sert zemin olarak kullanılacak. Parkın ortasına da bir de anıt yapılacak. Aydınlatma sistemi ile vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın rahatlıkla akşamları da zaman geçirebilecekleri bir park yapıyoruz. Parkın içerisinde ve çevresindeki yollarında parke taşı kaplama çalışmaları yapılarak düzenlenecek. Vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği doğal ortamlar yaratmak, çocuklarımızın ise eğlenebileceği ve onların yaşayabileceği bir şehir bırakmak bizlerin boynunun borcudur. Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla çıktığımız bu yolda Belediye olarak yeni park alanları yapım çalışmaları devam edecektir" dedi.
(MB-Y)

18.05.2017 09:05:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP Aydın'da halef seleften birlik ve beraberlik mesajları
YEREL

MHP AYDIN'DA HALEF SELEFTEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI
AK Parti'li Erdem'in 19 Mayıs Gençlik Bayramı mesajı
YEREL

AK PARTİ'Lİ ERDEM'İN 19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMI MESAJI
Başkan Kılınç'ın 19 Mayıs Gençlik Bayramı mesajı
YEREL

BAŞKAN KILINÇ'IN 19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMI MESAJI
Başkan Atabay'ın 19 Mayıs Gençlik Bayramı mesajı
YEREL

BAŞKAN ATABAY'IN 19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMI MESAJI
Nazilli'de kahvehaneler denetleniyor
YEREL

NAZİLLİ'DE KAHVEHANELER DENETLENİYOR
Polonyalı gazeteciler Kuşadası'nda
YEREL

POLONYALI GAZETECİLER KUŞADASI'NDA
7,5 metre uzunluğunda pide yapıldı
YEREL

7,5 METRE UZUNLUĞUNDA PİDE YAPILDI
Borç yapılandırmasında 'son fırsat' toplantısı
YEREL

BORÇ YAPILANDIRMASINDA 'SON FIRSAT' TOPLANTISI
Kuşadası'nda müzikal gecesi
YEREL

KUŞADASI'NDA MÜZİKAL GECESİ
Komisere nikahta &quot;kelepçe&quot;
YEREL

KOMİSERE NİKAHTA "KELEPÇE"
Aydın'da plaj voleybolu heyecanı
YEREL

AYDIN'DA PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI
Başkan Alıcık gençlerin bayramını kutladı
YEREL

BAŞKAN ALICIK GENÇLERİN BAYRAMINI KUTLADI
Efelerli minikler annelerini taçlandırdı
YEREL

EFELERLİ MİNİKLER ANNELERİNİ TAÇLANDIRDI
Söke'de üniversite öğrencileri Gençlik Bayramını kutladı
YEREL

SÖKE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GENÇLİK BAYRAMINI KUTLADI
Germencik Belediyesi sanal tur hizmeti
YEREL

GERMENCİK BELEDİYESİ SANAL TUR HİZMETİ
OYFEST'e özel deniz dibi temizliği
YEREL

OYFEST'E ÖZEL DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ
Efeler Belediyesi 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı sona erdi
YEREL

EFELER BELEDİYESİ 2. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Aydın Bahçeşehir Koleji miniklerinden muhteşem gösteri
YEREL

AYDIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MİNİKLERİNDEN MUHTEŞEM GÖSTERİ
Aydın'da plaj voleybolu heyecanı
YEREL

AYDIN'DA PLAJ VOLEYBOLU HEYECANI
Başkan Çerçioğlu'nun Atatürk sevgisi
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NUN ATATÜRK SEVGİSİ
Nazilli'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

NAZİLLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Aydın'da Ramazan pidesine zam yok
YEREL

AYDIN'DA RAMAZAN PİDESİNE ZAM YOK
İncirliova Belediyesi şampiyonları ağırladı
YEREL

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI
Söke'de ilkokul miniklerinin gösterisi beğeni topladı
YEREL

SÖKE'DE İLKOKUL MİNİKLERİNİN GÖSTERİSİ BEĞENİ TOPLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Maçka'da uzman çavuşu şehit eden o teröristler fotokapana yakalandı
GÜNDEM

İŞTE MAÇKA'DA UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDEN O TERÖRİSTLER!

 1
  • 2 "Bu kadına iyi bakın istedim"
  • 3 Dikkat! Pişmiş yumurtada bunu görürseniz...
  • 4 "Volkan Demirel'in penaltısı..."