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Nazilli'de kahvehaneler denetleniyor



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesine bağlı zabıta ve sağlık birimleri ilçe merkezinde bulunan kahvehane denetimlerini sıklaştırdı.



Nazilli ilçe merkezinde bulunan 150 civarındaki kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarının denetimlerine devam ettiklerini, amaçlarının kahvehanelerin standartlarının yükseltilmesi olduğunu ifade eden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Özdemir, "İlçemizde vatandaşımıza hizmet veren kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarının standartlarının yükseltilerek hizmet kalitesinin artmasını istiyoruz" dedi.

Kısa bir süre önce merkezde başlayan denetimlerin tamamlanmasının ardından merkez dışındaki mahallelerin de denetleneceğini ifade eden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Özdemir, "Amacımız öncelikle halkımızın sağlığı açısından kahvehane ve benzeri yerlerde hijyen ve güvenlik kurallarının uyulmasıdır. 25 maddeden oluşan denetleme listemiz var. Bu listede yer alan; işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, vergi levhası, işyeri dahilinin genel temizliği, okula olan mesafenin en az 100 metre olması, fiyat tarifesi, yangın tüpü, ecza dolabı, kullanım alanının en az 50 metrekare olması, genel ve yerel en az 2 gazete bulunması, en az 25 farklı kitabın bulunduğu kütüphane olması, ısıtma, soğutma ve havalandırmanın yeterli olması, gizli bölme ve başka geçiş olmaması, asma kat veya bodrum olmaması, lavabo ve temizlik malzemelerinin eksiksiz olması, sigara içilmez yazısının bulunması, atık su tahliyesinin nizami olması, ocağın cam bölme ile salondan ayrılması, tezgahın mermer veya fayans olması, kullanılan malzemenin temizliği, çöp poşetli çöp kovasının bulunması, çalışanların temiz iş önlüğü kullanması, tuvaletin havalandırmalı olması ve mevzuata bağlı diğer kriterlere uygun olmasına dikkat ediyoruz. Eksik olan kriterlerin tamamlanması için de uyarıda bulunarak işletmeciye süre veriyoruz."

Amaç, kaliteyi artırmak

Özdemir, "Amacımız, vatandaşımıza hizmet veren kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarının standartlarının yükseltilerek hizmet kalitesinin artmasını sağlamaktır. Kahvehanelerde özellikle kütüphanelerin ve okuma köşelerinin bulunmasını istiyoruz. Böylelikle kahvehanelerde de okuma alışkanlığı başlatılmış olacak. Yerel ve ulusal alanda yayın yapan en az iki gazetenin de bulunması şartı var. Bu şekilde gazete okuma alışkanlığı da kazandırılmış olacak" dedi.

Yapılan denetimlerde çok sayıda kahvehanede kütüphane bulunmadığı gözlenirken ekipler tarafından kütüphane kurulması hususunda işletme sahiplerinden hassas davranılması istendi.

(AS-MB-Y)



18.05.2017 09:06:04 TSI

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