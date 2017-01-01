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Öğrencilerden 'Resimlerle Kırk Hadis' sergisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:12
Öğrencilerden 'Resimlerle Kırk Hadis' sergisi
Öğrencilerden 'Resimlerle Kırk Hadis' sergisi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından 'Resimlerle Kırk Hadis' isimli resim sergisi açtı.
İmam Hatip Ortaokulu Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin öncülüğünde öğrenciler anlamlı bir sergi açtı. Öğrenciler her bir resimde hadisler ile ilgili resim çizdi. Okulun koridorunda açılan 'Resimlerle Kırk Hadis' isimli sergide yer alan resimlerde hadis sözleri ve bu hadisin resmi yer alıyor. Açılan sergi öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından büyük ilgi gördü.
İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nevzat Yiğit, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ve öğrencileri kutlayarak, resim sergisinin içerik olarak çok anlamlı olduğuna dikkat çekti.
(AHM)

18.05.2017 09:12:19 TSI
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