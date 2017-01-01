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Gayrimenkul'un yıldızları belli oluyor



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BURSA (İHA) - Şehrin Yıldızları 2017 Gayrimenkul Ödülleri gala gecesi ve ödül töreni Salı akşamı Grandswiss Çelikpalas Otel'de gerçekleşecek.

İnşaat ve gayrimenkul sektörüne değer katmanın yanı sıra kentsel dönüşüm projelerine yenilikçi bir bakış açısı kazandırmak amacıyla organize edilen Şehrin Yıldızları 2017 - Bursa Gayrimenkul Ödülleri 23 Mayıs Salı akşamı GrandSwiss Belhotel Çelikpalas Hotel'de gerçekleşecek ödül töreni ile görkemli bir finale imza atacak. İnşaat sektörünün önde gelen markalarının başvurularını yaptığı ve birbirinden değerli projelerin aday olduğu "Bursa Gayrimenkul Ödülleri 2017" özellikleri bakımından da birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Gayrimenkul sektörünün en prestijli ödül organizasyonları arasında gösterilen "Şehrin Yıldızları 2017 - Gayrimenkul Ödülleri" alanında uzman ve Türkiye'nin en değerli akademisyenlerden oluşan jürisi ile de dikkat çekiyor.

"Sektörün geleceği markalı projeler olacak"

Şehrin Yıldızları 2017 Gayrimenkul Ödülleri hakkında açıklamalarda bulunan EmlakSayfasi.com.tr Kurucusu Utku Çalışkan, inşaat sektörünün geleceğini markalı projelerinin oluşturduğunu ve bu yarışma ile yenilikçi ve insan odaklı projelerin üretimine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Çalışkan yaptığı açıklamada "Ülkemizdeki inşaat sektörü her geçen gün gelişimini sürdürüyor. Bu gelişimle beraber birçok özgün ve yeni projenin hayata geçirildiğini görüyoruz. Böylece gerek üreticiler gerekse de yatırımcılar için markalı projelerin önemi de hızla artıyor. Bizler, Şehrin Yıldızları 2017 Gayrimenkul Ödülleri olarak hem markalı proje üretiminin artması hem de üretilen projelerin özgün ve yenilikçi olması adına önemli bir teşvik ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli isimleri jüri üyesi oldu

Alanında uzman ve akademik kariyeri başarılarla dolu birçok ismin jüri üyesi olarak yer aldığı yarışmada "Konut Projeleri, Ticari Projeler, Kentsel Dönüşüm ve Konsept Projeler" kategorileri yer alıyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün en önemli isimlerinin katılacağı görkemli gecenin sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Oylum Talu yapacak. Geceye katılımların davetiye ile yapılacağı Şehrin Yıldızları 2017 Gayrimenkul Ödülleri karşılama kokteyli ile başlayacak olup, protokol ve açılış konuşmalarının ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

(SD-



18.05.2017 09:13:52 TSI

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