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İvrindi' de mezuniyet coşkusu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, Şehit Fatih Tomuşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2016-2017 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı. Belediye düğün salonunda gerçekleşen törene Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Recai Baytar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı.

Törende, mezun olacak öğrenciler, Okul Flaması ve Türk Bayrağını bir alt sınıftaki arkadaşlarına teslim ederken, büyük heyecan yaşadı. Okul Müdürü Fatih İpek yeni mezunlar vermenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı ve mezunlara gelecek yaşamlarında başarı ve sağlık diledi. Oku birincisi yaş kütüğüne plaket çakarken, mezun öğrencilere temsili diplomaları verildi. 22 öğrenciye diploma veren Kaymakam Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Recai Baytar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, öğrencileri yetiştiren öğretmenlere de teşekkür etti. Müdür Mustafa Yücel," Uzun bir yola adım atıyorsunuz. Bu mezuniyet yeni başlangıçlara vesile olacaktır. En değerli şey, vatanına milletine değer veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak bundan sonraki hayatlarınıza devam etmeniz olacaktır. İlerdeki yaşamlarınızda sağlık mutluluk ve başarı diliyorum" dedi.

(FT



18.05.2017 09:23:51 TSI

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