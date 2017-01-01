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Başkan Kılınç'ın 19 Mayıs Gençlik Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç, 19 Mayıs 1919 tarihinin bu milletin kurtuluşa, bağımsızlığa, hürriyete ve geleceğe olan inancının tarihi olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta memleket toprakları işgal altında iken, bu millete, bu milletin azim ve kararlılığına olan inançla Samsun'da milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın, milletin var oluş mücadelesinin meşalesini yaktığını hatırlatan Kılınç, mesajını şöyle sürdürdü: "19 Mayıs tarihinin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması bu milletin gençlere olan güveninin simgesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi, gençler cesaretimizi takviye ve idame ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve bilgi ile insanlık ve medeniyetin, Vatan sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en kıymetli örneği olacaksınız. Bu ülkenin geleceği gençlerimiz, Türkiye'yi her zaman daha ileriye götürme hedefinde yılmadan, yorulmadan çalışma gayretindedir. Bu yolda kılavuzumuz, medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile dünyaya örnek olan ecdadımızdır"

Başkan Kılınç; gençlerin, insanı sevmeyi, adalete, eşitliğe önem vermeyi, insan haklarına ve farklı görüşlere saygı duymayı, demokratik tutum ve davranışları bir kültür haline getirmeyi, büyük düşünmeyi, idealleri doğrultusunda yılmadan gayret göstermeyi, bir hayat felsefesi olarak benimsemelerini istedi. Gençlerin değişimin anahtarı, gelişmenin itici gücü olarak, milletimize, ülkemize ve insanlığa karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını belirten Kılınç, şunları kaydetti: "Varlığınız ve dinamizminiz ülkemize değer katmaktadır. Doğru ve kararlı adımlarla Türkiye'yi geleceğe taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Bizlere bu cennet vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum"

(MB-Y)



18.05.2017 09:24:23 TSI

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