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Gençlik kampları tanıtımları devam ediyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:28
Gençlik kampları tanıtımları devam ediyor
Gençlik kampları tanıtımları devam ediyor

(Fotoğraflı)

ERZİNCAN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Gençlik Kampları tanıtımları devam ediyor.
Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Erzincan'da ortaokul ve liselerde gençler ile biraraya gelerek 2017 yaz dönemi Gençlik Kamplarına gençleri davet ediyorlar. 12-13 yaş grubu (2004-2005 doğumlu) kız ve erkeklerin Mavi Kamplara 14-15 yaş grubu (2002-2003 doğumlu), 16-17 yaş grubu (2000-2001 doğumlu), 18-22 yaş grubu (1995-1996-1997-1998-1999 doğumlu) kız ve erkelerin ise Yeşil Kamplara başvurabileceğini belirten Gençlik Liderleri kamplarda at biniciliği, dağ bisikleti, paintball, deniz ve havuz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kano, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, mangala, okçuluk, rafting, sokak oyunları, tiyatro ve müzik eğitimleri, doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinliğin yer aldığını belirtiyorlar.
(FG-AA-Y)

18.05.2017 09:28:41 TSI
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