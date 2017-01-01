YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kemah'ta "Okulum Uzakta Öğretmenim Yanımda" Projesi hayata geçti

Kemah'ta "Okulum Uzakta Öğretmenim Yanımda" Projesi hayata geçti



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Kemah İlçesi'nde ilk kez yapılan proje ile okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar okul ile tanıştırıldı.

Kemah Hacı Kamer Torun Anaokulu Müdürü Hatice Karaduman tarafından "Okulum Uzakta Öğretmenim Yanımda" projesi ile okul öncesi eğitim çağında olup faklı imkânsızlıklardan dolayı okul öncesi eğitimden yararlanamayan dezavantajlı çocuklar okul ile tanıştırıldı. Gönüllü olarak köy köy dolaşıp çocuklar ile buluşan öğretmenler 14 çocuğu okul öncesi eğitimle tanıştırdı. Proje hakkında bilgi veren Kemah Hacı Kamer Torun Anaokulu Müdürü Hatice Karaduman "Ülkemizde okul öncesi eğitimin önemi her ne kadar fark edilmiş olsa da Erzincan'ın Kemah ilçesinde birçok köyde anaokulu olmadığından köylerde bulunan çocuklarımız okul öncesi eğitimle tanışma fırsatı olmadan direk ilkokula başlamak ve daha önce en az bir sene anaokuluna gitmiş arkadaşları ile aynı sınıfı paylaşmaktadır.

Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Bu yüzden okul öncesi eğitimle tanışma fırsatı yakalayamayan dezavantajlı öğrencileri okul öncesi eğitimle tanıştırırken, ailelerinde okul öncesi eğitimi ve çocuk psikolojisi konusunda bilinçlendirmeyi hedefledik.

Projemiz ilk kez ilçemizde uygulandı. Olumlu sonuçları sayesinde Erzincan merkez ve diğer ilçeler de uygulamaya başladılar." dedi.

(FG-AA-Y)



18.05.2017 09:29:41 TSI

NNNN

