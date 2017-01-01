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AK Parti'li Erdem'in 19 Mayıs Gençlik Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdem, mesajında, "Gençlerimiz; Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi ruhunu İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadele olan 15 Temmuz gecesi bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla 2023 hedeflerimize ilerlerken, mukaddes vatanımızı daha müreffeh yarınlara taşımamızda, yolumuzu aydınlatacak olan gençlerimiz, bundan sonra da ülkemizin en büyük gücü olmaya devam edecektir.

Tarihimize ve değerlerimize aynı azim ve kararlılıkla, sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağımızı belirtmek isterim. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin ışığında kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkmanın haklı gururuyla bayramlarını kutlayacak olan Gençlerimizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlarken; gençlerimize bu günü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



18.05.2017 09:30:17 TSI

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