Erzincan Belediyesinden şehit ailelerine Çanakkale gezisi
(Fotoğraflı)
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi tarafından Çanakkale gezisine gönderilen şehit aileleri dört günlük gezinin ardından Erzincan'a döndü.
Belediye hizmet binası önünde Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy tarafından karşılanan şehit aileleri başkan Başsoy'a teşekkür ettiler.
Daha sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy " Erzincan Belediyesi olarak kültürel faaliyetler kapsamında Çanakkale'ye gönderdiğimiz şehit aileleri gezilerini tamamlayarak şehrimize geri döndüler. Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı.Yaklaşık 4 gün süren gezide 57. Alay ve Avni Bey Şehitliğini, Seyit onbaşı anıtını, Tabyaları, Conkbayırı anıtlarını gezerek Erzincan'a döndüler." dedi.
(FG-AA-Y)
18.05.2017 09:30:37 TSI
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