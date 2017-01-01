ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan Belediyesinden şehit ailelerine Çanakkale gezisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:30
Erzincan Belediyesinden şehit ailelerine Çanakkale gezisi
Erzincan Belediyesinden şehit ailelerine Çanakkale gezisi

(Fotoğraflı)

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi tarafından Çanakkale gezisine gönderilen şehit aileleri dört günlük gezinin ardından Erzincan'a döndü.
Belediye hizmet binası önünde Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy tarafından karşılanan şehit aileleri başkan Başsoy'a teşekkür ettiler.
Daha sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy " Erzincan Belediyesi olarak kültürel faaliyetler kapsamında Çanakkale'ye gönderdiğimiz şehit aileleri gezilerini tamamlayarak şehrimize geri döndüler. Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı.Yaklaşık 4 gün süren gezide 57. Alay ve Avni Bey Şehitliğini, Seyit onbaşı anıtını, Tabyaları, Conkbayırı anıtlarını gezerek Erzincan'a döndüler." dedi.
(FG-AA-Y)

18.05.2017 09:30:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mantar toplamak için çıktığı dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı
YEREL

MANTAR TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI DAĞDA MAHSUR KALAN VATANDAŞI AFAD KURTARDI
Engelliler yüzme branşında bronz madalya kazandı
YEREL

ENGELLİLER YÜZME BRANŞINDA BRONZ MADALYA KAZANDI
Okullar kitap bekliyor
YEREL

OKULLAR KİTAP BEKLİYOR
Kemah'ta &quot;Okulum Uzakta Öğretmenim Yanımda&quot; Projesi hayata geçti
YEREL

KEMAH'TA "OKULUM UZAKTA ÖĞRETMENİM YANIMDA" PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Gençlik kampları tanıtımları devam ediyor
YEREL

GENÇLİK KAMPLARI TANITIMLARI DEVAM EDİYOR
Diş Hekimi Yakup Gülnahar İmplant konusunda merak edilen soruları cevaplandırdı
YEREL

DİŞ HEKİMİ YAKUP GÜLNAHAR İMPLANT KONUSUNDA MERAK EDİLEN SORULARI CEVAPLANDIRDI
Badminton Türkiye şampiyonası başladı
YEREL

BADMİNTON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLADI
Okçulukta Büyük Başarı
YEREL

OKÇULUKTA BÜYÜK BAŞARI
Karatuş Köyü merası otlatmaya açıldı
YEREL

KARATUŞ KÖYÜ MERASI OTLATMAYA AÇILDI
Erzincan Belediyesinden anlamlı proje
YEREL

ERZİNCAN BELEDİYESİNDEN ANLAMLI PROJE
Umke ekipleri tatbikat Yaptı
YEREL

UMKE EKİPLERİ TATBİKAT YAPTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Maçka'da uzman çavuşu şehit eden o teröristler fotokapana yakalandı
GÜNDEM

İŞTE MAÇKA'DA UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT EDEN O TERÖRİSTLER!

 1
  • 2 "Bu kadına iyi bakın istedim"
  • 3 Dikkat! Pişmiş yumurtada bunu görürseniz...
  • 4 "Volkan Demirel'in penaltısı..."