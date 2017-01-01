YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan Belediyesinden şehit ailelerine Çanakkale gezisi

Erzincan Belediyesinden şehit ailelerine Çanakkale gezisi



(Fotoğraflı)



ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi tarafından Çanakkale gezisine gönderilen şehit aileleri dört günlük gezinin ardından Erzincan'a döndü.

Belediye hizmet binası önünde Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy tarafından karşılanan şehit aileleri başkan Başsoy'a teşekkür ettiler.

Daha sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy " Erzincan Belediyesi olarak kültürel faaliyetler kapsamında Çanakkale'ye gönderdiğimiz şehit aileleri gezilerini tamamlayarak şehrimize geri döndüler. Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı.Yaklaşık 4 gün süren gezide 57. Alay ve Avni Bey Şehitliğini, Seyit onbaşı anıtını, Tabyaları, Conkbayırı anıtlarını gezerek Erzincan'a döndüler." dedi.

(FG-AA-Y)



18.05.2017 09:30:37 TSI

NNNN

