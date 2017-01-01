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Okullar kitap bekliyor



(Fotoğraflı)



ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi ve Erzincan Kent Konseyi Gençlik Meclisi, şehirde kütüphanesi olmayan okullara ulaştırılmak üzere kitap kumbarası projesi başlattı.

İlk örneği Cumhuriyet Meydanına kurulan Kitap Kumbarası 25 mahallenin tamına yaygınlaştırılacak. Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy " Erzincan Kent Konseyi Gençlik Meclisi böyle güzel bir projeyle gelince bize de hemen hayata geçirdik. Projeyle Kütüphanesi olmayan okullarımızın bir kütüphanesi olacak. Kitap Kumbaralarını 25 mahallenin tamamına yaygınlaştıracağız. Tüm hemşehrilerimi projeye destek olmaya davet ediyorum. Bu projede emeği geçen herkse teşekkür ederim" dedi.

(FG-AA-Y)



18.05.2017 09:31:21 TSI

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