ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Okullar kitap bekliyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:31
Okullar kitap bekliyor
Okullar kitap bekliyor

(Fotoğraflı)

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediyesi ve Erzincan Kent Konseyi Gençlik Meclisi, şehirde kütüphanesi olmayan okullara ulaştırılmak üzere kitap kumbarası projesi başlattı.
İlk örneği Cumhuriyet Meydanına kurulan Kitap Kumbarası 25 mahallenin tamına yaygınlaştırılacak. Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy " Erzincan Kent Konseyi Gençlik Meclisi böyle güzel bir projeyle gelince bize de hemen hayata geçirdik. Projeyle Kütüphanesi olmayan okullarımızın bir kütüphanesi olacak. Kitap Kumbaralarını 25 mahallenin tamamına yaygınlaştıracağız. Tüm hemşehrilerimi projeye destek olmaya davet ediyorum. Bu projede emeği geçen herkse teşekkür ederim" dedi.
(FG-AA-Y)

18.05.2017 09:31:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mantar toplamak için çıktığı dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı
YEREL

MANTAR TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI DAĞDA MAHSUR KALAN VATANDAŞI AFAD KURTARDI
Engelliler yüzme branşında bronz madalya kazandı
YEREL

ENGELLİLER YÜZME BRANŞINDA BRONZ MADALYA KAZANDI
Erzincan Belediyesinden şehit ailelerine Çanakkale gezisi
YEREL

ERZİNCAN BELEDİYESİNDEN ŞEHİT AİLELERİNE ÇANAKKALE GEZİSİ
Kemah'ta &quot;Okulum Uzakta Öğretmenim Yanımda&quot; Projesi hayata geçti
YEREL

KEMAH'TA "OKULUM UZAKTA ÖĞRETMENİM YANIMDA" PROJESİ HAYATA GEÇTİ
Gençlik kampları tanıtımları devam ediyor
YEREL

GENÇLİK KAMPLARI TANITIMLARI DEVAM EDİYOR
Diş Hekimi Yakup Gülnahar İmplant konusunda merak edilen soruları cevaplandırdı
YEREL

DİŞ HEKİMİ YAKUP GÜLNAHAR İMPLANT KONUSUNDA MERAK EDİLEN SORULARI CEVAPLANDIRDI
Badminton Türkiye şampiyonası başladı
YEREL

BADMİNTON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BAŞLADI
Okçulukta Büyük Başarı
YEREL

OKÇULUKTA BÜYÜK BAŞARI
Karatuş Köyü merası otlatmaya açıldı
YEREL

KARATUŞ KÖYÜ MERASI OTLATMAYA AÇILDI
Erzincan Belediyesinden anlamlı proje
YEREL

ERZİNCAN BELEDİYESİNDEN ANLAMLI PROJE
Umke ekipleri tatbikat Yaptı
YEREL

UMKE EKİPLERİ TATBİKAT YAPTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Karanlıkta uyumanın faydaları!
SAĞLIK

KARANLIKTA UYUMANIN MÜTHİŞ FAYDALARI!

 1
  • 2 Dikkat! Pişmiş yumurtada bunu görürseniz...
  • 3 "Volkan Demirel'in penaltısı..."
  • 4 İşte Maçka'da uzman çavuşu şehit eden o teröristler!