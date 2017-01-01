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Erciyes Üniversitesi RektörüProf. Dr. Muhammet Güven:

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:31
Erciyes Üniversitesi RektörüProf. Dr. Muhammet Güven:
Erciyes Üniversitesi RektörüProf. Dr. Muhammet Güven:
- "19 Mayıs Türk milletinin tarihi dönüm noktalarından biridir"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. Yıldönümü ve Gençlik Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1919'da Samsun'dan milli mücadeleyi başlattığı 19 Mayıs gününün Türk Milleti için önemi ve değerinin çok büyük olduğunu belirtti.
Silah, teçhizat ve asker bakımından kendisinden kat kat güçlü düşman askerine boyun eğmeyerek, adeta küllerinden yeniden doğan Türk Milletinin, 19 Mayıs'ta başlayan Kurtuluş Mücadelesini, İzmir'de düşmanı denize dökerek sona erdirdiğini hatırlatan Rektör Güven, Türk Milleti ve bu büyük milletin birer ferdi olarak, geçmişimizle, kahramanlıklarımızla ve istiklal uğruna verdiğimiz şehit ve gazilerimizle ne kadar övünsek az olduğunu kaydetti.
Rektör Güven, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"19 Mayıs 1919 tarihi, Türk milletinin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün, Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda 'Gençlik ve Spor Bayramı' olarak kutlanmaktadır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, askeri dehası, ilmi, zekâsı ve ileri görüşüyle sadece yurdu düşmandan temizleyip Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını ilan etmekle kalmamış, yurdun yeniden imarını ve yeniden gelişimini sağlamıştır. Geleceği iyi gören Atatürk, gençliğe hitabesindeki'Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir' sözlerindeki gibi, gençlikten olan beklentisini en güzel şekilde dile getirmiştir. O yüzden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, vatan uğruna, bağımsızlık uğruna canını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimiz ve ebediyete uğurladığımız tüm İstiklal Gazilerimizle ne kadar övünsek azdır. Ruhları şad, makamları cennet olsun.
Her karışı şehitlerimizin tertemiz kanlarıyla bulanmış bu kutsal vatan topraklarının değerini en iyi şekilde bilerek, ecdadımıza layık bireyler olmak için gayret göstermeliyiz. Bize emanet olan bu vatanı, bu ülkeyi, her alanda lider duruma getirmek için her zamankinden daha çok gayretli olmalıyız. Çok çalışmalı, hiçbir zorluk karşısında yılmamalıyız. Ben eminim ki, muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda mevcut olan bu millet, bu ülke, sonsuza kadar var olacaktır. Güçlü bir devlet olarak tarih sayfalarında yer almaya devam edecektir. Yeter ki! Özümüzü bilelim, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olalım. Tarihimizdeki kahramanlıklarımız ve başarılarımızla övünüp, hatalarımızdan ders alalım.
Bu vesileyle başta geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını kutlar, millet olarak daha güzel gelecek günlerin bizimle olmasını temenni ederim."
(SK)

18.05.2017 09:31:45 TSI
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