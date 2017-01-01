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MHP Aydın'da halef seleften birlik ve beraberlik mesajları

- Eski Başkanı Burak Pehlivan, partililerle birlikte yeni başkan Levent İlter'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - MHP Aydın eski İl Başkanı Burak Pehlivan, yerine il başkanlığına atanan Levent İlter'i kalabalık bir ekiple makamında ziyaret ederek, başarılar diledi. Partililerin de büyük ilgi gösterdiği halef-selef buluşmasında birlik ve beraberlik mesajları verildi.



6 ay süreyle görev yaptığı MHP il başkanlığı koltuğunu Didim ilçe başkanı Levent İlter'e devreden Burak Pehlivan, kalabalık bir ekiple yeni başkanı makamında ziyaret ederek, hem başarılar diledi, hem de bütünlük içinde hareket ettikleri mesajları verdi. MHP il binasında gerçekleşen ziyarete partililer de büyük ilgi gösterirken, uzun zamandır özlenen görüntüler oluştu. Ziyarette konuşan MHP Aydın eski il Başkanı Burak Pehlivan, "MHP Aydın İl Başkanlığına atanan sayın Levent İlter' i geçmiş dönemde yönetimde olan arkadaşlarımla hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. MHP Genel Başkanı Sayın Liderimiz De. Devlet Bahçeli ve genel merkezimizin emrinde olduğumuzu ilettik" dedi.



Parti içerisinde tam bir bütünlük olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Milliyetçi Ülkücü hareket içinde ayrılık gayrılık isteyenler, fitne fesat üretenler bilsinler ki hevesleri boşunadır. Bizler verilen görevi en iyi şekilde yerine getiren, görev alan arkadaşlarımıza da en güçlü şekilde destek veren bir anlayışa sahibiz. Bizim için Ülkücü Fikrin ikamesi ve Partimizin güçlenmesi tek hedeftir. Dün olduğu gibi bu gün ve yarın bu duruşumuz bozulmayacaktır. Günübirlik hesap yapanlar, hayatlarını ülkü dışında yaşayanlar, ikbal ve istikbal peşinde koşanların , plan ve proje zihniyetli oluşumların camiamıza içinde yer tutması mümkün değildir. Kutlu şehitlerimizin manevi kalkanı ve ülkücüler bunları reddedecektir. Sayın levent İlter ve yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. Her zaman çalışmalarına destek olacağız. Birliğimiz dirliğimiz güçlenerek devam edecektir. Gücümüzü Türk Milletinden çok değerli dava arkadaşlarımızdan ve Aydınlı hemşehrilerimizden alıyoruz. Aydın lı dava arkadaşlarımıza ve kıymetli hemşerilerimize ülkücü milliyetçi harekete verdikleri destekten dolayı teşekkür eder sağlıklı huzurlu günler dilerim" diye konuştu.

(ZH-MB-Y)



18.05.2017 09:33:01 TSI

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