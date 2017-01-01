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Üniversite öğrencilerinden 3 boyutlu materyal sergisi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:33
Üniversite öğrencilerinden 3 boyutlu materyal sergisi
Üniversite öğrencilerinden 3 boyutlu materyal sergisi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 2. sınıf öğrencileri "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı" dersi kapsamında, bir dönem boyunca geliştirdikleri üç boyutlu materyalleri sergilediler.
Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi yanındaki fuaye alanında sergilenen materyaller ile ilgili açıklamalarda bulunan sergi koordinatörü ve dersin sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Ebru Demircioğlu, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin tarih, coğrafya ve vatandaşlık gibi alanlarla ile ilgili bilgileri sadece ders kitabını kullanarak öğretmeye çalışmanın artık yetersiz kaldığını hatırlattı.
Demircioğlu "Bizim için böyle bir öğretmen pasif bir öğretmendir. Aktif, etkin ve üretken bir öğretmen olmak için o dersi daha anlamlı kılmak gerekmektedir. Bunun yolu da ders için materyal tasarlayabilmekten geçer. 'Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı' dersi ile de öğretmen adaylarına soyut kavramları ve sözel bilgileri nasıl somutlaştırılabileceğini öğretiyoruz. Çağımızda öğrencilerin sınavlara yarış atı gibi hazırlanmasından dolayı öğretmenlerin büyük bir kısmı ya materyal tasarlamıyor ya materyal tasarlama becerisine sahip olarak yetiştirilmiyor ya da derslerde proje adıyla öğrencilere verilerek öğrencilerden yapılması isteniyor. Bu yanlış bir uygulamadır. Konuyla ilgili tasarlanan materyaller öğrenenlerin dikkatini çeker ve dikkatlerini canlı tutar, öğrenenleri güdüler ve onların duygusal tepki vermelerini sağlar, bilgileri somutlaştırır ve basitleştirir. Bir öğrenme etkinliği ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenmenin kalıcılığı o kadar artacaktır" dedi.
Demircioğlu, öğrencilerin geliştirdikleri materyallerin bir dönem boyunca ciddi bir emekle hazırlandığını kaydederek "Sergide sunulan modeller, bir gerçek eşyanın üç boyutlu temsilleridir, gerçek nesnelerin ya büyültülmüş ya da küçültülmüş maketlerinden oluşmaktadır. Ayrıca pek çok soyut ve öğretilmesi zor olan bilgiler somutlaştırılarak üç boyutlu hale getirilmiştir. Her yıl sergideki bu materyaller devletimizin okullarına hediye olarak gönderilmektedir" ifadelerini kullandı.
(BK-ÖS-Y)

18.05.2017 09:33:48 TSI
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