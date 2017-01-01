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Engelliler yüzme branşında bronz madalya kazandı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Okul Sporları Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasında Erzincan'a bronz madalya.

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında spor müsabakaları aralıksız olarak devam ediyor. Okul Sporlarının 2016-2017 eğitim öğretim yılı faaliyet programı kapsamında Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası düzenlendi. 13-16 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilen şampiyonaya Erzincan'dan 1 sporcu 1 antrenör katıldı. Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğrencisi Nur Melisa Kahvecioğlu, Türkiye şampiyonasında Erzincan'ı temsil etti. Genç Kızlar 100 metre sırt stilinde S9 engelli grubunda yarışan sporcu yarışmayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Erzincan adına şampiyonaya 1 sporcuyla katıldıklarını belirten Yüzme Antrenörü Baykal Karataş, "Mersin'de düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin farklı illerinde gelen 100'e yakın sporcu mücadele etti. Bizlerde zorlu şampiyonda Erzincan adına 1 sporcumuzla mücadele ettik. Erzincan Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğrencisi Nur Melisa Kahvecioğlu isimli sporcumuz Genç Kızlar 100 metre sırt stilinde S9 engelli grubunda dördüncü olarak bronz madalya kazandı. Bu şampiyonada ki en büyük amacımız engelli sporcularımızın neler yapabileceğini göstermek. Bundan sonra yapılacak olan müsabakalara hazırlıklarımız aralıksız olarak devam edecektir." dedi.

(FG-AA-Y)



18.05.2017 09:35:12 TSI

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