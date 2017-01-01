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Başkan Koç, aday olmayacağını açıkladı



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor'da ligin sona ermesi ile birlikte kongre kararı alınmıştı. Adaylığı ile ilgili sorulara cevap veren Başkan Koç, işlerinin yoğunluğu nedeni ile aday olmayacağını açıkladı. Yeni yönetime gelecek ekibe ellerinden gelen desteği vermeye gayret göstereceğini ifade eden Başkan Koç, tek arzularının Tokatspor'un bulunduğu yerden daha iyi yerlere gelmesi olduğunu kaydetti.

Tokatspor'u düşme hattından kurtararak ligde kalmasında önemli rolü olan Başkan Koç, 20 Ekim 2016 tarihinde dönemin Tokatspor Kulübü Başkanı Şadi İşeri'nin görevini yönetim kurulu üyesi olarak kendisine bırakması sonucu göreve gelmişti. Başkan Koç, 2 Aralık 2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda güven tazelemişti.

(Nİ-UY-Y-)



18.05.2017 09:36:18 TSI

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