Halk Eğitim kursiyerlerinden Develi'de türkü şöleni
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesinin ve Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği programlar çerçevesinde oluşturulan Türk Halk Müziği Korosu, ilk konserini Mustafa Aksu Kültür Merkezinde gerçekleştirdi.
Ülkemizin farklı bölgelerinden türkülerin derlendiği programda, türküler koro ve solo eşliğinde seslendirildi. Emekli öğretmen Şahap Çanlıca'nın şefliğinde bir araya gelen ve farklı meslek gruplarından oluşan koro ve orkestra ekibinin performansı yoğun katılım gösteren Develililerden büyük beğeni topladı.
(SK)
18.05.2017 09:37:52 TSI
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