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Vali Kamçı'dan "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı" Kutlama Mesajı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Vali Kamçı mesajında, "Necip Türk Milleti'nin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde yegâne söz sahibi olmasının miladı olan 19 Mayıs, yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir milletin, vatanını sahiplenerek istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı kutlu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük meşalesinin aydınlığı büyük bir hızla tüm yurda yayılmış, milletimizin sarsılmaz azim ve kararlılığıyla birleşmiş ve yedi düvele karşı giriştiğimiz Milli Mücadele sonucunda zaferle taçlanmıştır. Bütün kalbimle inanıyorum ki, 19 Mayıs'ın milli ruhu üzerinde yükselerek çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan Türk gençliğinin üstün gayret ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Kamçı ayrıca, "Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere değerli Kayseri halkının ve Aziz Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(AG-SK)



18.05.2017 09:39:06 TSI

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