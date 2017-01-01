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Rektör Yılmaz'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'nı kutladı.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ile başlayan bağımsızlık mücadelesi, Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Kahraman halkımızın bağımsızlık için verdiği mücadele, gösterdiği cesaret ve fedakarlık neticesinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinin geleceği gençlerimize emanettir. Gazi Mustafa Kemal'in, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'u Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmesi, Türkiye gençliğine duyduğu güvenin bir göstergesidir. Atatürk bu güveni Gençliğe Hitabesinde; "Ey Türk Gençliği!Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir" diyerek vurgulamıştır. Bu bağlamda gençlerimizin kabiliyetleri, düşünceleri, cesareti, duyguları ve coşkularıyla ülkemizi koruyup muhafaza edeceklerine olan inancım sonsuzdur. Bu aşamada üniversiteler olarak üzerimize düşen rol ise; sorumluluk sahibi, duyarlı, çalışkan ve bilinçli gençler yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; geleceğe emin adımlarla ilerlerken yegane temsilcilerimiz olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyor; bağımsızlığımız için mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

(SD-Y)



18.05.2017 09:42:55 TSI

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