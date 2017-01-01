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Bursa Kent Konseyi'nden bahar konseri



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Kent Konseyi Müzik Eğitim Çalışma Grubu'nun 'Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol' anısına hazırladığı Bahar Konseri, sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Bursa Kent Konseyi Müzik Eğitim Çalışma Grubu'nun Dünya Müzik Derneği (DMD) işbirliğiyle 'Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol' anısına hazırladığı Bahar Konseri, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu'nda yapıldı. Bursalıların ilgi gösterdiği konserde, ilk olarak Piyano Sanatçısı Ozan Çoban sahne aldı. Klasik müziğin ustaları Scarlatti, Mozart, Chopin'den Türkiye'deki önemli ustalarına kadar geniş bir yelpazede müzik söyleşisi halinde sunum yapan Çoban, dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Daha sonra Dr. Parkın Sanlıkol Çocuk Korosu, şef Minanur Balcan önderliğinde sahne alarak beden perküsyonu ile 'Sevgiyle Sarıl', 'Do Re Mi', 'Canlıları Koruyalm' ve 'Atam' eserlerini seslendirdi. Minikler sergiledikleri performansla alkış aldı.

Konserin son bölümünde ise Dr. Gülnihal Gül şefliğinde Karma Koro sanatseverlerin karşısına çıktı. Çağlar Burgazlıoğlu ve Gökay Özgür'ün piyanoda eşlik ettiği konserde, 'Ce Mois De Mai', 'Hicret', 'Dök Zülfünü Meydana Gel', 'Mavrova', 'Hey Jude' eserleri Bursalılar için seslendirildi.

Konserin sonunda Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Mehmet Mekikçi ile DMD Başkanı Sezan Kaya tarafından sanatçı Ozan Çoban, şefler Minanur Balcan ve Dr. Gülnihal Gül'e günün anısına çiçek takdim edildi.

(MA)



18.05.2017 09:44:00 TSI

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