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Mantar toplamak için çıktığı dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD kurtardı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da mantar toplamak için tırmadndığı dağda mahsur kalan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Bayırbağ köyünde ikamet eden Murat Kafkas isimli vatandaş mantar toplamak için tırmandığı Keşiş Dağı'nda havanın kararması sonucu uçurumun kenarında mahsur kaldı. 2 bin 500 metre yükseklikteki dağdan inemeyen Kafkas, Jandarmayı arayarak, yardım istedi. Yaklaşık 5 saat sonra AFAD ekipleri ile birlikte Murat Kafkas'a ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu Kafkas'ı bulunduğu yerden halat yardımı ile kurtardı.

Bulunduğu yerden kurtarılan Murat Kafkas, sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

(AA-AA-Y)



18.05.2017 09:45:01 TSI

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