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Bir ay içinde 18 hırsızlık zanlısı tutuklandı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir ay içinde meydana gelen hırsızlık olaylarında gözaltına alınan 61 kişiden 18'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından ikametten hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık ve açıktan hırsızlık olmak üzere 24 olayda yapılan çalışmalarda 30 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılardan 30'undan 14'ünün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin oto hırsızlığı, iş makinesi hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı olmak üzere 50 olay ile ilgili olarak çalışma yaptığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda 30 oto, iş makinesi ve 16 motosikletin bulunarak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 31 şahıstan 4'ünün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi.

(AÖ-Y)



18.05.2017 09:47:36 TSI

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