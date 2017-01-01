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BTM bilinmeyen parçacığın peşine düştü



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BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden, Türkiye'nin en kapsamlı, dünyanın sayılı bilim merkezlerinden biri olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) sıra dışı bir etkinliğe sahne oldu.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile dünyanın en büyük fizik laboratuvarı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN arasında telekonferans yöntemiyle bilimsel köprü kuruldu. Fizik uzmanları, öğretmenler ve öğrenciler ile fizik bilimine ilgi duyanlarının katıldığı etkinlikte, katılımcılara CERN'de yapılan çalışmalar anlatıldı. "CERN'de neler oluyor?" sorusuna yanıt aranan etkinlikte, bilinmeyen parçacığın peşinde fizik bilimine ilişkin yeni teoriler değerlendirildi. Atom altı parçacıkların keşfinde önemli bilimsel dönüm noktalarının kayıt altına alındığı merkezden yapılan yayınla laboratuvardaki araştırma konularının gözlemlendiği etkinliğe, fizikçiler yoğun ilgi gösterdi.



CERN çalışanları yeni fizik araştırmalarını anlattı

CERN'de görev yapan Dr. Sezen Sekmen ile CERN'de ATLAS merkezi veri alım sistemi üzerinde çalışmalarını sürdüren Dr. Gökhan Ünel, canlı yayınlanan sunumlarıyla yeni fizik araştırmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Etkinliğe telekonferans yöntemi ile katılan bir diğer fizikçi Dr. Cenk Yıldız ise CERN'deki deneylerin veri analizlerini değerlendirdi. Yıldız, ayrıca etkinliğe katılanları çalıştığı laboratuvarda sanal gezintiye çıkardı. Sunumunu Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştiren Dr. Serkant Ali Çetin ise CERN'nün kuruluş aşaması, misyon ve araştırmalarının amaçlarını anlattı. Çetin, CERN'deki araştırma ve buluşların hangi teknolojileri etkilediğine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. "CERN'de Neler Oluyor Etkinliği" öğretmen Ayşenur Özdemir'in "CERN Öğretmenler Okulu" sunumu, "Bulut Odası" deneyi ve Planetaryum gösterisi ile sona erdi. Programın sonunda etkinliğe katılanlara katılım belgesi verildi.

(MA)



18.05.2017 09:47:39 TSI

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