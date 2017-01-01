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Gençlik Haftası etkinlikleri

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:48
Gençlik Haftası etkinlikleri
Gençlik Haftası etkinlikleri

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - 15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Babaeski İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Kaymakam Tarkan Keskin'i ziyaret ettiler.
Babaeski İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından sporda derece alan öğrencilerle birlikte Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Tarkan Keskin'e yapılan ziyarete İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Öztürk, Gençlik Merkezi Müdür Vekili Beyazıt Örgel, Beden Eğitimi Öğretmeni Fırat Dizman, Tekvando Antrenörü Kazım Taşkın, Kros İl Birincisi Jule Kocakara, Tekvando Avrupa 3'üncüsü Güllühan Tuna ve Güreş İl Birincisi Yiğit Totas katıldı.
Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Keskin, ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.
(KA-MEF-Y)

18.05.2017 09:48:48 TSI
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